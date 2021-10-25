ولي العهد السعودي: آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة فقط بل على الاقتصاد والأمن

افتتح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم، حيث ألقى كلمة افتتاحية بعد استقباله الوفود الرسمية المشاركة.

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال كلمة الافتتاح:

“نجتمع اليوم لتنسيق الجهود في مجال حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي لوضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 % من الإسهامات العالمية وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة”.

وذلك وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم ويساهم في تحقيق نسبة 5 % من المستهدف العالمي للتشجير ونهدف اليوم في هذه القمة أن نعمل سويا لوضع خارطة طريق إقليمية ومنهجية عمل لتمكين تحقيق هذه المستهدفات الطموحة.

وقال ولي العهد: ” تؤمن المملكة أن مصادر الطاقة التقليدية كانت أهم الأسباب لتحول دول المنطقة والعالم من اقتصاديات تقليدية إلى اقتصاديات فعالة عالميا والمحرك والدافع الرئيسي نحو أسرع نمو اقتصادي عرفته البشرية على الإطلاق”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: “إننا اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة نقودها ونقطف ثمارها سوياً، إيماناً منا أن آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة فقط بل على الاقتصاد والأمن”.

وقال ولي العهد: “إن التغير المناخي فرصة اقتصادية للأفراد والقطاع الخاص وستحفّز مبادرة الشرق الأوسط الأخضر خلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار بالمنطقة”.

وأضاف ولي العهد: “تعلن المملكة أنها ستعمل على إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون ، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي ، وإنشاء مجتمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه”.

و أعلن الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر من العواصف، ومركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب.

وقال ولي العهد: “سيكون لهذه المراكز والبرامج دور كبير في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة، وتخفيض الانبعاثات ورفع مستوى التنسيق الإقليمي”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: “حرصاً على رفع مستوى التنسيق نعلن عن تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة في المستقبل”.