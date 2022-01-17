ولي العهد السعودي أدان هجمات الحوثي الإرهابية ضد السعودية والإمارات

أدان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية، ضد المملكة وضد دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الإثنين، بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وخلال الاتصال أكد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية وإدانتها.

وأعرب ولي العهد السعودي عن إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية ونتج عنه وفاة عدد من المدنيين في دولة الإمارات الشقيقة.

كما أعرب لأخيه ولي عهد أبو ظبي عن بالغ تعازيه في المتوفين وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد بن سلمان وبن زايد أن “الأعمال الإرهابية التي استهدفت المملكة والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وفي محاولات بائسة وفاشلة لنشر الفوضى في المنطقة، مما يؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية وبرفضها وإدانتها لهذه الجرائم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

بدوره عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لما عبر عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من مشاعر صادقة تؤكد الروابط الراسخة واللحمة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وعزمهما على مواجهة قوى الشر والعدوان.