ولي العهد السعودي: اتمنى أن تعزز التعيينات الجديدة الازدهار في الامارات

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالات هاتفية بالشيوخ المعينين مؤخراً في الإمارات، مهنئاً بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة.

كما أعرب عن تمنياته بأن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها الإمارات، وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب من رفعة وتطور في ظل قيادته، بحسب ما أفادت وكالة “واس”.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عين الأربعاء نجله الشيخ خالد بن محمد بن زايد، وليّاً للعهد في إمارة أبوظبي، بينما عيّن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي.

كذلك، عين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي.

فيما علق محمد بن راشد على تلك التعيينات في حينه، بتغريدة على تويتر، قائلاً “.. بكم وبإخوانكم القادة من الجيل الجديد تستمر المسيرة”.