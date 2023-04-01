السبت 10 رمضان 1444 ﻫ - 1 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ولي العهد السعودي: اتمنى أن تعزز التعيينات الجديدة الازدهار في الامارات

منذ 52 دقيقة
الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان

A A A
طباعة المقال

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالات هاتفية بالشيوخ المعينين مؤخراً في الإمارات، مهنئاً بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة.

كما أعرب عن تمنياته بأن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها الإمارات، وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب من رفعة وتطور في ظل قيادته، بحسب ما أفادت وكالة “واس”.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عين الأربعاء نجله الشيخ خالد بن محمد بن زايد، وليّاً للعهد في إمارة أبوظبي، بينما عيّن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي.

كذلك، عين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي.

فيما علق محمد بن راشد على تلك التعيينات في حينه، بتغريدة على تويتر، قائلاً “.. بكم وبإخوانكم القادة من الجيل الجديد تستمر المسيرة”.

    المزيد من أخبار العالم

    سيرغي شويغو
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    شويغو: مضاعفة عدد الأسلحة لدعم القوات الروسية في اوكرانيا
    من التحركات في ايران بعد مقتل مهسا أميني
    إنتفاضة إيران
    دون رأفة.. رئيس السلطة القضائية الإيرانية يهدد النساء "غير المحجبات"
    البابا فرنسيس
    بعد تلقيه العلاج.. البابا فرنسيس يغادر المستشفى في روما

    الأكثر قراءة

    الليرة اللبنانية
    "صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام
    وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
    وزير العمل يُعلن رفع الحدّ الأدنى للأجور.. كم أصبح؟
    الياس بو صعب
    ماذا يحصل بين باسيل وبو صعب؟