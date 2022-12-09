ولي العهد السعودي: نعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج

ألقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، كلمة خلال افتتاح القمة الخليجية الثالثة والأربعين في الرياض اليوم الجمعة 9\12\2022، اكد خلالها أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج.

وقال خلال الكلمة، إن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما تابع “تؤكد المملكة دعمها الكامل للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية”.

وقال “تؤكد المملكة على أهمية التزام إيران بالاتفاقات النووية”، مشدداً على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار.

إلى ذلك، أكد ولي العهد السعودي أن المملكة أطلقت عدة مبادرات للوصول إلى الطاقة النظيفة.

وأكد أن دول الخليج ستظل مصدرا موثوقا للطاقة في العالم.