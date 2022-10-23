ولي العهد السعودي لن يحضر القمة العربية في الجزائر

قال الديوان الملكي السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، الأحد، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لن يحضر القمة العربية المقررة في الجزائر أول نوفمبر تشرين الثاني بناء على توصيات الفريق الطبي في العيادات الملكية.

وأضاف البيان أن الفريق الطبي أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى.

وأناب العاهل السعودي الملك سلمان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لرئاسة وفد المملكة في القمة.

وأعلنت جامعة الدول العربية، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وتأجلت القمة العربية عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

وعقدت القمة الدورية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس/آذار 2019 في تونس.