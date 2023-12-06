ولي العهد السعودي: ميزانية عام 2024 تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي

قال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الأربعاء إن ميزانية المملكة لعام 2024 تهدف إلى تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والصناعات والخدمات المحلية والاستثمار فيها.

وذكر الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة تعمل أيضا على تعزيز احتياطيات الحكومة والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام. ونقلت وكالة الأنباء السعودية تعليقاته التي جاءت عقب إقرار ميزانية المملكة للعام المقبل.

وفي آخر المستجدات قال مصدران مطلعان إن السعودية طلبت من الولايات المتحدة ضبط النفس في الرد على هجمات جماعة الحوثي باليمن على سفن في البحر الأحمر، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لاحتواء تداعيات الحرب بين حماس وإسرائيل.

تدخل الحوثيون المتحالفون مع إيران في الصراع الذي امتد في أنحاء الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، وهاجموا سفنا في الممرات ملاحية حيوية وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل نفسها.

وتقول الجماعة التي تحكم معظم مناطق اليمن إن هجماتها تهدف لإظهار الدعم للفلسطينيين، وتعهدت بمواصلتها حتى توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة الذي يبعد بأكثر من ألف ميل عن مقر سلطتهم في صنعاء.

والحوثيون ضمن عدة جماعات في “محور المقاومة” المتحالف مع إيران والذي يهاجم أهدافا إسرائيلية وأمريكية منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر\تشرين الأول عندما أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شرارة الحرب بمهاجمة إسرائيل.

وتراقب الرياض، أكبر مُصدر للنفط في العالم، بقلق إطلاق صواريخ الحوثيين فوق أراضيها.