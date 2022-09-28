ولي العهد السعودي: نخطط لرفع الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية إلى 50%

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (الثلاثاء 27-9-2022) عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله إن المملكة زادت اكتفاءها الذاتي في الصناعات العسكرية من اثنين بالمئة إلى 15 بالمئة وتخطط للوصول إلى 50 بالمئة تحت قيادة وزير الدفاع المعين حديثا.

وقد أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه مساء الثلاثاء على دعم مساعي إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

كما شدد المجلس على الدعم الكامل للجهود الأممية لتمديد هدنة اليمن وتوسيعها.

يشار إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أصدر عدة أوامر ملكية مساء الثلاثاء، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع.

وجاء في نص الأوامر الملكية: “يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة “السادسة والخمسين” من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”.