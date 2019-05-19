ولي العهد السعودي يبحث مع بومبيو تعزيز أمن المنطقة

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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت.

وفي تطور آخر، دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ليل السبت، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين.

وقالت الخارجية السعودية على “تويتر” إن “العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في 30 مايو، لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات”.

وأقرت السعودية ودول خليجية، ليل الجمعة، الموافقة على طلب أميركا بإعادة نشر قواتها في منطقة الخليج، لمواجهة أي تهديدات إيرانية.