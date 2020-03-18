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ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون تطورات انتشار “وباء كورونا”

ناقش الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،أمس الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء “كورونا” المستجد.

كما استعرضا في اتصال هاتفي، أبرز تداعيات الوباء على الاقتصاد العالمي.

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هذا وأكد ولي العهد خلال الاتصال أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

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