السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
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ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن

منذ 8 دقائق
الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان

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يزور ولي العهد السعودي، بدءا من الاثنين مصر والأردن في جولة إقليمية مصغرة تأخذه إلى تركيا في أول زيارة رسمية له، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول ودبلوماسي يوم السبت.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لتركيا في 22 يونيو، موضحا أنها ستجري في أنقرة.

وأكد مسؤول سعودي اطلع على التفاصيل لوكالة “فرانس برس” أن جولة ولي العهد الأسبوع المقبل “ستبدأ الاثنين في مصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا”.

وأشار إلى أنها ستتضمن “مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات” في مجال الاستثمار والطاقة، وهو ما أكده دبلوماسي مقيم في الرياض قائلا إن الجولة “تتضمن مصر والأردن … إلا إذا حدث تغيير في اللحظات الأخيرة”.

ولم تؤكد الحكومة السعودية هذه الجولة، التي تأتي قبل نحو ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بادين للسعودية.

وأشار المسؤول السعودي إلى جولة أخرى مقررة قريبا “ربما في نهاية يوليو” تشمل “اليونان وقبرص والجزائر”، سبق أن أفادت بها تقارير صحافية.

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