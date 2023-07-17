ولي العهد السعودي يستقبل أردوغان في قصر السلام بجدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصل الرئيس التركي، إلى جدة، الاثنين في زيارة رسمية، ضمن جهود تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل إقلاع طائرته من مطار في إسطنبول “هذه الزيارة لها موضوعان رئيسيان، الاستثمارات والبعد المالي. نعلق آمالا كبيرة بالنسبة لكليهما”.

وإلى جانب السعودية، يزور أردوغان قطر والإمارات خلال جولته الخليجية التي تستمر حتى 19 يوليو تموز. وكان الرئيس التركي قد فاز بفترة جديدة في السلطة في مايو أيار الماضي.

وقال أردوغان “ستُتاح لتركيا فرصة استثمارية جادة في صناعات الدفاع والبنية التحتية واستثمارات البنية الفوقية في الدول الثلاث”.

وأضاف “علاوة على ذلك، ستُتاح لهذه الدول فرصة شراء أصول معينة من تركيا”.

وقال اثنان من كبار المسؤولين الأتراك في وقت سابق إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو عشرة مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان في المنطقة.