ولي العهد السعودي يستقبل رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالمخيم الشتوي في منطقة العلا أمس السبت، عضو مجلس الشيوخ الأميركي رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس السيناتور مارك وارنر، وأعضاء اللجنة في ولايات ماين وتكساس ونيويورك وديلاوير وأريزونا.

كما حضر من الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة مايكل راتني.

وجرى خلال الاستقبال -حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)- استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال السفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر وعدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين الأمنيين في المملكة.