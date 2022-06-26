ولي العهد السعودي يستقبل مصطفى الكاظمي

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، مصطفى الكاظمي، في مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة التي وصل إليها السبت.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان له، إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها بما يحقق مصالح شعبي البلدين، وناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة.

وحسب البيان، شهد اللقاء التأكيد على تدعيم التكامل الاقتصادي، والتعاون البيني بما يعزّز التنمية المستدامة في المنطقة، ويقوّي الجهود الثنائية لمواجهة الأزمات الاقتصادية .

وأكّد الطرفان على الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والدفع بجهود التهدئة والحوارات البناءة إلى الأمام.

ويزور الكاظمي السعودية وإيران في إطار وساطة لاستئناف العلاقات بين طهران والرياض التي توقفت عام 2016، وفق ما علمت فرانس برس السبت من مصدر حكومي عراقي.

وفي ختام الجولة الخامسة من المفاوضات في أبريل، قال الكاظمي إنه مقتنع بأن “التفاهم بات قريبا” بين الرياض وطهران، القوتين اللتين تتهم كل منهما الأخرى بزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة مشتركة تعقد في جدة الشهر المقبل سيحضرها الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.