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ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية البريطاني في نيوم

7 - يونيو - 2021
ولي العهد السعودي ووزير الخارجية البريطاني

ولي العهد السعودي ووزير الخارجية البريطاني

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استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مكتبه بنيوم.

استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

من الجانب السعودي، حضر الاجتماع كل من الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير التجارة، ماجد بن عبد الله القصبي.

في حين تواجد من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة، نيل كرومبتون، وعدد من المسؤولين، وذلك بحسب “سبق”.

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