ولي العهد السعودي يعلن عن مشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (السبت 9-9-2023) عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف في كلمة له على هامش قمة الـ20 في نيودلهي أن المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككا حديدية.

وأشار إلى أن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد وسيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وسيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين، كما سيسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي.

أتي الاتفاق في وقت حساس يسعى فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواجهة مبادرة البنية التحتية العالمية الصينية الحزام والطريق من خلال طرح واشنطن شريكا ومستثمرا بديلا أمام الدول النامية في مجموعة العشرين.

وقال بايدن إنها “صفقة كبيرة حقيقية” من شأنها أن تربط الموانئ عبر قارتين وتؤدي إلى “شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا وتكاملا”.

وأضاف خلال فعالية للإعلان عن الاتفاق إنه سيتيح “فرصا لا نهاية لها” للطاقة النظيفة والكهرباء النظيفة ومد الكابلات لربط المجتمعات.

وقال رئيس وزراء الهند المضيفة للقمة ناريندرا مودي “اليوم، بينما نشرع في مبادرة الربط الكبيرة هذه، فإننا نضع بذورا تجعل أحلام الأجيال المقبلة أكبر”.

وقال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للصحفيين خلال القمة السنوية للمجموعة في نيودلهي إن الاتفاق سيعود بالنفع على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة، ويتيح للشرق الأوسط الاضطلاع بدور حاسم في التجارة العالمية.

يقول مسؤولون أمريكيون إن المشروع يهدف إلى ربط دول الشرق الأوسط من خلال السكك الحديدية وربطها بالهند من خلال الموانئ، مما يساعد على تدفق صادرات الطاقة والتجارة من الخليج إلى أوروبا، وذلك من خلال تقليص أوقات وتكاليف الشحن واستخدام الوقود.

وقال فاينر إنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاتفاق من جانب الاتحاد الأوروبي والهند والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وشركاء آخرين في مجموعة العشرين.

وأضاف “نعتقد أن ربط هذه المناطق الهامة فرصة هائلة”. ولم تتوفر تفاصيل عن قيمة الصفقة حتى الآن.