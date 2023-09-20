ولي العهد السعودي: "نقترب" من التطبيع مع إسرائيل

أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشبكة فوكس نيوز في مقابلة، اليوم الأربعاء، إلى أن المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

وأضاف في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين “كل يوم نقترب أكثر”.

وأكد ولي العهد السعودي أنه إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد للمملكة من حيازته بالمثل.

وأضاف، أن لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.

وتابع ولي العهد السعودي قائلاً في هذا الشأن “نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية”، مشيراً إلى أن “أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم”.

وشدد على أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.

وتبث قناة “فوكس نيوز” الأميركية في تمام الساعة 1 صباحاً بتوقيت الرياض (الخميس 21 سبتمبر 2023م) مُقابلة مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.

وكانت القناة قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report وهي الأولى لسموه مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.