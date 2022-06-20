ولي العهد محمد بن سلمان يتوجه الى مصر في أول جولة خارجية له

قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجه الاثنين إلى مصر في أول جولة خارجية له منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، حيث سيزور كذلك الأردن وتركيا.

وتأتي جولة الأمير قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل للمنطقة والتي من المتوقع أن يلتقي فيها مع قادة عرب في المملكة بعد زيارة لإسرائيل، وسيكون الصراع في أوكرانيا والأمن في المنطقة على جدول الأعمال.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد، سيجري محادثات مع زعماء مصر والأردن وتركيا حول تعزيز التعاون الثنائي والأمور ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر إن الأمير محمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيناقشان قضايا منها تأثير الحرب في أوكرانيا والاستعدادات لزيارة بايدن إلى المنطقة في منتصف تموز.

وقال دبلوماسيون ومصادر مطلعة إن من المتوقع أن يتوجه الأمير إلى عمَّان الثلاثاء، لإجراء محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله بهدف تحسين العلاقات المتوترة، بسبب منافسات في المنطقة وعدم الوفاء بتعهدات سعودية بدعم الاقتصاد الأردني المتعثر.

وستكون هذه أول جولة للأمير خارج الخليج منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 وتفشي جائحة كوفيد-19، وزار الأمير محمد مصر في 2018 واليابان في 2019.

وتسبب مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في توتر علاقات المملكة مع واشنطن وأنقرة، وقال أردوغان، الذي زار المملكة في أبريل نيسان في أول رحلة رفيعة المستوى منذ سنوات، إنه سيستقبل الأمير محمد يوم الأربعاء.