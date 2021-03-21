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ولي عهد أبوظبي ينشر صورته مع والدته الشيخة فاطمة بنت مبارك

21 - مارس - 2021
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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نشر الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي على حسابه في تويتر، اليوم الأحد، صورة له مع والدته الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وقال الشيخ محمد مهنئا والدته الشيخة فاطمة بمناسبة عيد الأم: ”أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات.. أنتن الخير والبركة.. نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر و الإرادة.. تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها“.

وأضاف: ”تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم.. في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة“.

ويحتفل العالم بعيد الأم، في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام، كمناسبة لتكريم الأمهات والاحتفاء بإنجازاتهن في تربية أجيال المستقبل.

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