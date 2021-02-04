ولي عهد ابو ظبي اتصل ببابا الفاتيكان وشيخ الأزهر

اتصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد زايد آل نهيان، بشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.

وأشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه “تحدثت مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس، بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة كورونا، فالإمارات ستواصل العمل لدعم كل ما يرسخ التضامن الإنساني لإيمانها بأنه الطريق الوحيد لبناء حاضر مشرق للبشرية ومستقبلها”.

وأوضح أن “البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، أعربا عن تقديرهما لدور ولي عهد أبو ظبي في بناء جسور التفاهم وتعزيز رسالة الأخوة الإنسانية والسلام إلى العالم خاصة رعايته توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بالإمارات”.