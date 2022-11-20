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ولي عهد السعودية يصل قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2022 3:06 صباحًا
الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان

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وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة في ساعة مبكرة من صباح (الأحد 20-11-2022)، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال الديوان الأميري لدولة قطر في بيان إن الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان في استقبال الأمير محمد لدى وصوله إلى الدوحة.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم انطلاقة الحدث الأبرز في كرة القدم عندما تفتتح منافسات كأس العالم 2022 في قطر بمباراة المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري على ملعب استاد البيت بمدينة الخور.

ويفتتح مونديال 2022 بمواجهة تاريخية وهي المشاركة الأولى للمنتخب القطري في نهائيات كأس العالم، وقد تأهل باعتباره ممثل البلد المضيف، بينما تعود الإكوادور للمونديال بعد غياب 8 أعوام.

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