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ولي عهد السعودية يعتذر عن عدم حضور قمة مجموعة السبع في إيطاليا

منذ 5 دقائق
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء: “إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اعتذر عن عدم حضور قمة مجموعة السبع المزمع أن تنعقد يوم الجمعة في إيطاليا لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج”.

وضمّت القائمة الرسمية للضيوف المدعوّين لحضور قمّة مجموعة السبع التي ستعقد هذا الأسبوع في إيطاليا، أسماء قادة عديدين من بينهم خصوصاً البابا فرنسيس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إضافة إلى العديد من القادة العرب.

وستناقش القمّة خصوصاً الحربين الدائرتين في أوكرانيا وقطاع غزة وسيحضرها ضيوف لن يشاركوا في مناقشاتها الرسمية بل في اجتماعات ستجري على هامشها.

وفي خضمّ التوترات العالمية المتصاعدة، سيجتمع في منتجع بورغو إغنازيا الساحلي الفخم في بوليا جنوبي إيطاليا قادة الدول السبع وهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيراه الياباني فوموي كيشيدا والكندي جاستن ترودو والمستشار الألماني أولاف شولتس، إضافة إلى مضيفة القمّة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

ودعت ميلوني للمشاركة في النقاشات غير الرسمية لهذه القمّة قادة آخرين نشرت أسماؤهم الثلاثاء ضمن قائمة الضيوف.

وضمّت قائمة الضيوف عدداً من القادة الأفارقة، من بينهم خصوصاً الرؤساء الجزائري عبد المجيد تبّون، والتونسي قيس سعيد، والكيني ويليام روتو، والموريتاني محمد ولد الغزواني.

وستكون أفريقيا والتغيّر المناخي والتنمية موضوعات الجلسة الافتتاحية لمجموعة السبع الخميس.

وستلي تلك الجلسة الافتتاحية جلسة مخصّصة للوضع في الشرق الأوسط، ثم مناقشات حول أوكرانيا التي تُعتبر الموضوع الرئيسي للقمة والتي سيشارك فيها زيلينسكي، قبل مأدبة عشاء رسمية.

    المصدر :
  • رويترز

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