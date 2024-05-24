ولي عهد السعودية يقدم التعازي لرئيس إيران المؤقت في وفاة إبراهيم رئيسي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعرب اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران محمد مخبر عن تعازيه في وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وفي سياقٍ منفصل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الجمعة أن تقريرا أوليا للجيش أظهر أنه لم يتم العثور حتى الآن على دليل على مؤامرة أو هجوم خلال التحقيقات في تحطم الطائرة الهليكوبتر التي أودت بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي.

ولقي رئيسي، وهو من غلاة المحافظين وكان يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، حتفه عندما سقطت الطائرة الهليكوبتر التي كان يستقلها وسط أحوال جوية سيئة في الجبال القريبة من حدود أذربيجان يوم الأحد الماضي.

وجاء في التقرير الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة “لم يتم رصد آثار إطلاق نار أو ما شابه ذلك في حطام الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت في منطقة على ارتفاع كبير واشتعلت فيها النيران”.

وأضاف “لم يتم ملاحظة أي شيء مريب في محادثات برج المراقبة مع طاقم الطائرة. وقال التقرير إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل مع تقدم سير التحقيق.