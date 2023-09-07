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ولي عهد الكويت سيزور الصين الشهر الجاري

منذ 5 دقائق
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يعتزم ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح زيارة الصين في وقت لاحق هذا الشهر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” الخميس.

والتقى وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مع السفير الصيني لدى الكويت تمهيدا للزيارة المرتقبة لولي العهد والتي سيرأس خلالها وفدا يضم وزراء الخارجية والنفط والمالية والتجارة.

وتأتي الزيارة في وقت تتنامى فيه العلاقات الصينية الخليجية – وسط نشاط ملحوظ لبكين في منطقة الشرق الأوسط – ونجحت في التوسط لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران في مارس الماضي.

وحسبما نقلت الوكالة الكويتية، فإن حكومتي البلدين تعملان على الترتيب للزيارة المقررة في وقت لاحق هذا الشهر، لكنها لم تحدد الموعد.

ومايو الماضي، وقعت الكويت مذكرة تفاهم للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفتها شريك حوار، تمهيدا للانضمام بشكل كامل.

ومنظمة شنغهاي للتعاون تأسست في شنغهاي الصينية في 2001 وتضم حاليا 8 دول أعضاء من بينها الصين وروسيا والهند، ولدى 4 دول صفة مراقب من بينها أفغانستان وإيران، بحسب موقع المنظمة الرسمي.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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