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ولي عهد الكويت: قررنا حل مجلس الأمة المعاد وإجراء انتخابات جديدة في الأشهر المقبلة

منذ 5 دقائق
ولي عهد الكويت الشيخ مشعل

ولي عهد الكويت الشيخ مشعل

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نقلت وسائل إعلام رسمية عن ولي عهد الكويت قوله الاثنين إن مجلس الأمة (البرلمان) الذي أعيد بناء على حكم من المحكمة الدستورية الشهر الماضي سيُحَل، وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة.

وقال “ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة”.

جاءت تصريحات ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد، الذي سلم معظم مهامه إلى الشيخ مشعل.

    المصدر :
  • رويترز

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