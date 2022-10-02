الأحد 6 ربيع الأول 1444 ﻫ - 2 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ولي عهد الكويت يقبل استقالة الحكومة

منذ 57 دقيقة
علم الكويت

علم الكويت

A A A
طباعة المقال

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن ولي العهد الكويتي قبِل استقالة الحكومة، بعد انتخابات برلمانية في الدولة الخليجية حقق فيها مرشحو المعارضة مكاسب كبيرة.

وطالب ولي العهد الشيخ “مشعل الأحمد الصباح”، الذي يتولى معظم مهام أمير البلاد، الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وأجرت الكويت، الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، انتخابات مبكرة يوم 29 سبتمبر أيلول، بعدما حلّ الشيخ مشعل البرلمان، في محاولة لإنهاء أزمة سياسية بين الحكومة والمجلس التشريعي أعاقت الإصلاحات المالية.

وتتمتع الكويت، التي تحظر الأحزاب السياسية، بواحد من أكثر الأنظمة السياسية انفتاحًا في الخليج، على الرغم من أن الأمير له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.

وكان ولي العهد قد عيّن الشيخ أحمد رئيسًا للوزراء في تموز، بعدما ضغط نواب معارضون في البرلمان المنحل من أجل تعيين رئيس وزراء جديد، وإقالة رئيس البرلمان الذي لم يترشح في انتخابات سبتمبر أيلول.

وكثيرا ما أدى الجمود بين الحكومة والبرلمان إلى تعديلات وزارية وإلى حل المجلس التشريعي مما أعاق الاستثمارات والإصلاحات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: تم تطهير ليمان تماما من الروس
احتجاجات في إيران عقب مقتل مهسا أميني (رويترز)
إنتفاضة إيران
وسط تصاعد الغضب.. برلمانيون إيرانيون يشكرون الشرطة
سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية في البحر الأسود (رويترز)
سفينة تابعة للأمم المتحدة تنقل القمح الأوكراني إلى الصومال

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حسن نصرالله
أول تعليق لنصر الله عن الأحداث في إيران.. "الحاكم الحقيقي هو المهدي المنتظر"!
كريستيانو رونالدو
مونديال قطر.. المنتخب البرتغالي يصدم رونالدو
الثقب أغلى غطاء القلم لتأمين تدفق الهواء إذا علق الغطاء في حلق شخص ما
بالفيديو.. سر عجيب قد ينقذ حياتكم موجود في فتحة قلم الحبر!