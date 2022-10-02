ولي عهد الكويت يقبل استقالة الحكومة

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن ولي العهد الكويتي قبِل استقالة الحكومة، بعد انتخابات برلمانية في الدولة الخليجية حقق فيها مرشحو المعارضة مكاسب كبيرة.

وطالب ولي العهد الشيخ “مشعل الأحمد الصباح”، الذي يتولى معظم مهام أمير البلاد، الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وأجرت الكويت، الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، انتخابات مبكرة يوم 29 سبتمبر أيلول، بعدما حلّ الشيخ مشعل البرلمان، في محاولة لإنهاء أزمة سياسية بين الحكومة والمجلس التشريعي أعاقت الإصلاحات المالية.

وتتمتع الكويت، التي تحظر الأحزاب السياسية، بواحد من أكثر الأنظمة السياسية انفتاحًا في الخليج، على الرغم من أن الأمير له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.

وكان ولي العهد قد عيّن الشيخ أحمد رئيسًا للوزراء في تموز، بعدما ضغط نواب معارضون في البرلمان المنحل من أجل تعيين رئيس وزراء جديد، وإقالة رئيس البرلمان الذي لم يترشح في انتخابات سبتمبر أيلول.

وكثيرا ما أدى الجمود بين الحكومة والبرلمان إلى تعديلات وزارية وإلى حل المجلس التشريعي مما أعاق الاستثمارات والإصلاحات.