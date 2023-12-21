وول ستريت تتعافى بدعم من أسهم الرقائق الإلكترونية

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الخميس، لتعوض الكثير من خسائر اليوم السابق، في ظل تحفيز بيانات اقتصادية للتفاؤل إزاء احتمال تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نحو تيسير سياسته النقدية وإعادة الإقبال على المخاطرة للمستثمرين.

وسجلت الثلاثة مؤشرات الرئيسية في وول ستريت مكاسب مع ارتفاع أسهم قطاع تصنيع الرقائق الإلكترونية الذي تصدرته شركة ميكرون تكنولوجي، بعد أن أصدرت توقعات فصلية أفضل من المتوقع، ما وضع في المقدمة المؤشر ناسداك المجمع الزاخر بالشركات التقنية.

واكتسبت سلسلة المكاسب زخما مع اقتراب الجلسة من نهايتها.

ووفقًا للبيانات الأولية، قفز مؤشر داو جونز الصناعي 322.16 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 37404.16 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 48.37 نقطة أو 1.03 بالمئة إلى 4746.72 نقطة. وصعد ناسداك المجمع 185.92 نقطة أو 1.26 بالمئة إلى 14963.87 نقطة.