وول ستريت تختتم تعاملاتها على تباين بفعل بيانات توظيف ضعيفة

اختتمت الأسهم الأميركية تعاملاتها على تباين اليوم الثلاثاء، بعدما عززت بيانات التوظيف الجديدة الرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار المقبل.

وارتفعت أسهم أبل وغيرها من الشركات العملاقة بينما انخفضت أسهم السلع الأساسية الاستهلاكية بعد أن أظهرت البيانات انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021، مما يشير إلى أن سوق العمل تضعف.

وأشار تقرير آخر إلى أن قطاع الخدمات الأميركي انتعش في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووفقًا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 1.91 نقطة، أو 0.04 بالمئة، ليغلق عند 4567.77 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 46.91 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 14232.41 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 74.51 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 36129.93 نقطة.