وول ستريت ترتفع عقب تراجع أسعار المنتجين وتوقعات متفائلة لشركة تارجت

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء في ظل تعزيز بيانات التضخم الحديثة آمال المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد فرغ من رفع أسعار الفائدة، بينما عززت توقعات متفائلة لشركة تارجت أسهم قطاع البيع بالتجزئة.

وقفزت أسهم تارجت بعد توقع شركة البيع بالتجزئة تحقيق أرباح في الربع الأخير أعلى من التوقعات بفضل تراجع تكاليف سلاسل التوريد.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 7.92 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 4503.62 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 14.88 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 14109.26 نقطة.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 170.07 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 34997.77 نقطة.