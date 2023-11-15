الخميس 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت ترتفع عقب تراجع أسعار المنتجين وتوقعات متفائلة لشركة تارجت

منذ 49 دقيقة
وول ستريت

بورصة وول ستريت

A A A
طباعة المقال

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء في ظل تعزيز بيانات التضخم الحديثة آمال المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد فرغ من رفع أسعار الفائدة، بينما عززت توقعات متفائلة لشركة تارجت أسهم قطاع البيع بالتجزئة.

وقفزت أسهم تارجت بعد توقع شركة البيع بالتجزئة تحقيق أرباح في الربع الأخير أعلى من التوقعات بفضل تراجع تكاليف سلاسل التوريد.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 7.92 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 4503.62 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 14.88 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 14109.26 نقطة.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 170.07 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 34997.77 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الكندية
الشرطة الكندية تفرق احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين عند مطعم تناول فيه ترودو العشاء
علم بريطانيا
56 نائبا من حزب العمال البريطاني يطالبون بوقف إطلاق النار بغزة في "تحد لزعيمه"
علم دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارات تدين قصف إسرائيل محيط "المستشفى الأردني" في غزة

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
علي خامنئي وإسماعيل هنية
غزة تحت النار
خامنئي لحماس: سندعمكم سياسياً ومعنوياً.. ولكن لا علاقة لنا بحربكم!
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو: نستعدّ لجميع السيناريوهات مع "حزب الله".. وهذه "الخطيئة الأكبر"