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وول ستريت ترتفع قليلاً مع تقييم المستثمرين مكاسب

منذ 15 ثانية
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الجمعة على ارتفاع طفيف مع تقييم المستثمرين لمكاسب حديثة، بينما ألقت تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بظلال على الآفاق فيما يتعلق بالوقت الذي قد يبدأ فيه البنك خفض الفائدة.

وسجلت مؤشرات ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع وداو جونز الصناعي ثالث أسبوع متتال من المكاسب. وبالنسبة لستاندرد اند بورز 500 وداو جونز، فتلك هي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يوليو تموز. أما ناسداك، فستكون تلك أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ يونيو حزيران.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.81 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 34947.28 نقطة عند الإغلاق، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.78 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 4514.02 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.81 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 14125.48 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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