وول ستريت ترتفع مع ترقب بيانات إقتصادية وتعليقات من المركزي الأمريكي

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الاثنين، في ظل ترقب مستثمرين لصدور بيانات اقتصادية وتصريحات جديدة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لتلمس المزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية.

وارتفع سهما أبل ومايكروسوفت معوضين خسائر مبكرة أما سهم إنفيديا الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي فقد تراجع عن مستويات ارتفاع قياسية.

ووفقا لبيانات مبدئية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 41.80 نقطة أو 0.77 بالمئة ليغلق عند 5473.40 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 167.44 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 17856.33 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 190.50 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 38779.66 نقطة.