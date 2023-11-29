وول ستريت ترتفع وسط تفاؤل المستثمرين إزاء الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت خلال ساعات التداول الأولى، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوى في عدة أشهر وسط تزايد التفاؤل إزاء احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة العام المقبل.

وصعد المؤشر “داو جونز” الصناعي عند الفتح 19.82 نقطة أو بنسبة 0.06 بالمئة إلى 35436.80 نقطة.

كما ارتفع المؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بواقع 16.95 نقطة، أو ما يعادل 0.37 بالمئة، إلى 4571.84 نقطة.

وصعد المؤشر “ناسداك” المجمع بواقع 85.36 نقطة أو بنسبة 0.60 بالمئة إلى 14367.11 نقطة.

ومن جهة أخرى، قادت الأسهم الألمانية المكاسب في أوروبا اليوم الأربعاء بعدما أشارت بيانات إلى انحسار التضخم في أكبر ولاية بالبلاد من حيث عدد السكان، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة مع صعود أسهم قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة بأكثر من اثنين بالمئة.