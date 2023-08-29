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وول ستريت ترتفع وسط تفاؤل بشأن أسعار الفائدة

منذ 22 ثانية
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسهم تسلا وإنفيديا وشركات أخرى عملاقة، بعد تراجع فرص العمل الشاغرة في يوليو/ تموز، مما عزز التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة.

ولامس المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين خلال الجلسة، بعد أن أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة الذي أجرته وزارة العمل أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 8.827 مليون في يوليو/ تموز، منخفضًا للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 64.39 نقطة أو 1.45 بالمئة ليغلق عند 4497.70 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 239.36 نقطة أو 1.74 بالمئة إلى 13943.37 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 294.97 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 34854.95 نقطة.

 

    المصدر :
  • رويترز

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