وول ستريت تسجل مستويات قياسية مرتفعة بفضل التفاؤل إزاء خفض الفائدة

سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق اليوم الخميس لثاني يوم بعد تهدئة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف المستثمرين إزاء توقعات الفائدة هذا العام، بينما سجلت أسهم قطاع تصنيع الرقائق مكاسب عقب صدور توقعات متفائلة من شركة ميكرون تكنولوجي.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.37 نقطة أو ما يعادل 0.31 بالمئة إلى 5240.99 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 30.65 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 16400.05 نقطة.

كما تقدم المؤشر داو جونز الصناعي 266.62 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 39778.75 نقطة.

وصعد سهم ميكرون بشكل حاد بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في أعقاب تحقيق أرباح فصلية مفاجئة وأيضا عقب صدور توقعات لإيرادات الربع الثالث أعلى من التقديرات.

لكن شركة آبل خالفت الاتجاه الصاعد بتسجيل هبوط حاد بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى على شركة تصنيع هواتف آيفون، وذلك في أول تحرك ذي حيثية من إدارة الرئيس جو بايدن لمكافحة احتكار الشركة، إذ اتهمتها الوزارة باحتكار أسواق الهواتف المحمولة.

وبدأ تداول أسهم موقع ريديت الإلكتروني في بورصة نيويورك بسعر 47 دولارا للسهم، وهو أعلى 38 بالمئة من سعر السهم المحدد في الطرح العام الأولي عند 34 دولارا.