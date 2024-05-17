وول ستريت تسجل مكاسب أسبوعية

تباين أداء الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الجمعة مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد موجة صعود استمرت أسابيع دعمتها بيانات عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد تقليص الخسائر وانخفض المؤشر ناسداك، لكن كلا منهما سجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفع مؤشر داو جونز ارتفع ليسجل خامس أسبوع من التقدم المتوالي.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 6.79 نقطة أي 0.13 بالمئة إلى 5303.89 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 12.35 نقطة أي 0.07 بالمئة إلى 16685.97 نقطة، وزاد المؤشر دوا جونز الصناعي 141.50 نقطة أي 0.35 بالمئة إلى 40010.88 نقطة.