وول ستريت تعكس ارتفاعها مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم

عكست مؤشرات وول ستريت الرئيسية ارتفاعاتها التي حققتها في بداية الجلسة، اليوم الخميس، واتجعت للمنطقة الحمراء، مع تقييم المستثمرين لأحدث البيانات التي أظهرت أن التضخم ارتفع أعلى من المتوقع في ديسمبر.

وتسارع معدل التضخم في أميركا بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر الماضي ما قد يؤخر خطوة تتوقعها الأسواق بخفض أسعار الفائدة في مارس.

وبحسب بيانات مكتب العمل والإحصاءات في وزارة العمل الأميركية، التي صدرت الخميس، فقد عاد معدل التضخم السنوي للارتفاع إلى 3.4 بالمئة في ديسمبر، مقابل 3.1 بالمئة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات أن يسجل 3.2 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في ديسمبر بنسبة 0.3 بالمئة، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة فقط، بعد أن ارتفع 0.1 بالمئة في نوفمبر. وشكلت تكلفة إيجار السكن أكثر من نصف الزيادة في المؤشر.

وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة)، فقد استقر على أساس شهري عند 0.3 بالمئة في ديسمبر، كما كان متوقعا، لكنه تباطأ على أساس سنوي إلى 3.9 بالمئة، بأقل من التوقعات بانخفاضه إلى 3.8 بالمئة مقابل 4 بالمئة في نوفمبر.

وفي تقرير منفصل، الخميس، قالت وزارة العمل الأميركية إن طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة تراجعت بمقدار ألف طلب إلى 202 ألف طلب في تقدير معدل ليعكس العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في السادس من يناير. وتوقع اقتصاديون أن تصل الطلبات إلى 210 آلاف في أحدث أسبوع.

تحركات الأسعار

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 84.66 نقطة بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 37,611.07 نقطة، بحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش.

كما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.82 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 4,777.88 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 4.96 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 14,966.15 نقطة.