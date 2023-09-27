وول ستريت تغلق دون تغير يذكر بعد جلسة متقلبة

سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تغيرا طفيفا عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة وسط الضبابية بشأن مسار أسعار الفائدة في المستقبل.

وزادت التطورات في واشنطن من قلق المستثمرين في ظل مخاوف من حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية في بداية الأسبوع المقبل.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.10 نقطة، أو 0.04 بالمئة، ليغلق عند 4275.29 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 29.24 نقطة بنسبة 0.22 بالمئة إلى 13092.85 نقطة.

فيما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 67.79 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 33550.80 نقطة.