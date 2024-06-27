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وول ستريت تغلق دون تغيير يذكر وسط ترقب لبيانات التضخم

منذ ساعتين
وول ستريت

وول ستريت

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت دون تغيير يذكر اليوم الخميس 27 حزيران/يونيو 2024، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، إلا أن المؤشر ناسداك تمكن من تحقيق مكاسب طفيفة بعد أن أظهرت تقارير استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي مما عزز الآمال في خفض سعر الفائدة.

وأظهرت بيانات أن الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة انخفضت على نحو غير متوقع في مايو أيار.

كما انخفض الطلب على مجموعة السلع المعمرة الأساسية بنحو 0.1 بالمئة مقابل توقعات بزيادته 0.2 بالمئة، مما عزز آمال المستثمرين في أن ضعف النشاط الاقتصادي قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 36.53 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة إلى 39164.33 نقطة.

ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.16 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 5483.06 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 53.53 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 17858.68 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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