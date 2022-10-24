الأثنين 28 ربيع الأول 1444 ﻫ - 24 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تغلق على ارتفاع.. اليكم التفاصيل

منذ 11 دقيقة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

A A A
طباعة المقال

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع الاثنين لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أشارت فيها علامات على التباطؤ الاقتصادي إلى أن آثار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النشطة التي تهدف إلى تهدئة الاقتصاد، وبالتالي كبح جماح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته منذ عقود، بدأت تظهر.

واكتسبت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة زخما طوال الجلسة الأولى من الأسبوع الذي يشهد صدور نتائج العديد من الشركات البارزة والبيانات الاقتصادية الهامة.

وأظهر تقرير من ستاندرد آند بورز جلوبل انكماشا في نشاط الشركات هذا الشهر، فيما يقدم إشارة على أن سلسلة الزيادة الحادة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي بدأت تحقق التأثير المطلوب، مما زاد الآمال في أن البنك المركزي قد يبدأ في إبطاء وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، فقد ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 45.94 نقطة، أو 1.22 بالمئة، إلى 3798.69 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 421.31 نقطة، أو 1.36 بالمئة، إلى 31503.87 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 94.83 نقطة، أو 0.87 بالمئة، إلى 10954.55 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما اميركا والصين
واشنطن: الصين حاولت التقليل من أهمية نظام العدل الأميركي
علم روسيا واميركا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أميركا: روسيا ستواجه عواقب في حال استخدمت قنبلة قذرة أو قنبلة نووية
جون كيري
جماعات بيئية أمريكية تحث كيري على دعم انشاء صندوق تعويض مناخي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الـ15 ألفاً بات واقعاً... و"المركزي" يتحضّر لسلسلة تعاميم تنظيمية
الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان
الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان يحذر من الوقوع بفخّ بيع الدولار!
الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يهوي بعد تعميم رياض سلامة!