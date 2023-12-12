وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد ظهور بيانات التضخم

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، مع تسجيل المؤشرات الرئيسية مستويات مرتفعة جديدة هذا العام وبعد بيانات التضخم التي لم يكن لها تأثير يذكر لتغيير وجهات النظر بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون آخر قرار للبنك هذا العام بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره غدا الأربعاء.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر تشرين الثاني 3.1 بالمئة على أساس سنوي، بما يتماشى مع تقديرات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، إذ طغى ارتفاع الإيجارات على انخفاض أسعار البنزين.

وجاءت التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل تكاليف الغذاء والطاقة، مطابقا للتوقعات وارتفع أربعة بالمئة على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.15 نقطة، أو 0.46 بالمئة، ليغلق عند 4643.59 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 99.83 نقطة، أو 0.69 بالمئة إلى 14532.31 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 172.09 نقطة، أو 0.47 بالمئة إلى 36574.35 نقطة.