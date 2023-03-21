وول ستريت تغلق على ارتفاع بفضل انتعاش البنوك

أغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد اليوم الثلاثاء 21/3/2023 إذ هدأت مخاوف واسعة النطاق بشأن السيولة في القطاع المصرفي، ويتطلع المتعاملون في السوق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين، والذي من المتوقع أن يُختتم غدا الأربعاء برفع مقداره 25 نقطة أساس لسعر الفائدة.

وصعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة مع نهاية الجلسة، وحقق قطاع الطاقة والقطاع المالي أكبر قدر من المكاسب.

وأدى إخفاقان في القطاع المصرفي في الأسبوع الماضي، أعقبهما إنقاذ بنك فيرست ريبابليك والاستحواذ على كريدي سويس، إلى تراجع أسهم البنوك وأثار قلقا من انتشار الأزمة في القطاع المالي، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة المخاوف العالمية بشأن الاحتمال المتزايد للركود.

لكن أسهم البنوك انتعشت اليوم الثلاثاء. ومع ذلك، فقد مؤشر ستاندرد اند بورز للبنوك أكثر من 18 بالمئة هذا الشهر فقط.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في تصريحات معدة سلفا أمام جمعية المصرفيين الأمريكيين، إن النظام المصرفي استقر بسبب الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الجهات التنظيمية، لكنها حذرت من أن الأمر قد يستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات.