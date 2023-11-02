وول ستريت تغلق على ارتفاع حادّ.. ورهانات على بلوغ الفائدة ذروتها

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على ارتفاع حاد اليوم الخميس، وسط آمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية حملة رفع أسعار الفائدة، فيما لاقت الأسهم دعمًا كذلك من تقارير أرباح فصلية قوية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة من دون تغيير أمس الأربعاء، مثلما هو متوقع. وبينما ترك رئيسه جيروم باول الباب مفتوحًا لمزيد من التشديد، فقد أقر أيضًا بتأثير الارتفاع الأخير في عوائد السندات على الاقتصاد.

وفقًا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 80.30 نقطة، أو 1.89 بالمئة، عند 4317.77 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 233.40 نقطة، أو 1.79 بالمئة، ليصل إلى 13294.87 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 566.04 نقطة، أو 1.70 بالمئة، إلى 33840.62 نقطة.