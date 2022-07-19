وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد بفضل أرباح الشركات القوية

أغلقت وول ستريت بمكاسب حادة اليوم الثلاثاء مع انضمام مزيد من الشركات إلى البنوك الكبرى في الإعلان عن أرباح تفوق التوقعات، مما يوفر بعض الراحة للمستثمرين القلقين من ارتفاع التضخم الذي يؤثر على صافي أرباح الشركات.

وارتفع سهم هاليبرتون بعد أن أعلنت شركة الخدمات النفطية عن زيادة 41 بالمئة في الأرباح المعدلة ربع السنوية.

وانخفض سهم جونسون اند جونسون، لتفقد مكاسبها السابقة. وأعلنت شركة الرعاية الصحية العملاقة عن أرباح ومبيعات فاقت التوقعات لكنها خفضت توقعات أرباحها للعام بسبب ارتفاع العملة الأمريكية.

كما أثر ارتفاع الدولار على سهم شركة آي.بي.إم لأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، التي تفوقت أرباحها ربع السنوية على التوقعات أمس الاثنين لكنها حذرت من أن الضرر من سعر الصرف للعام قد يصل إلى حوالي 3.5 مليار دولار.

وانخفض الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي بعد أن قللت الأسواق من احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية هذا الشهر.

ووفقا لبيانات أولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 104.50 نقطة، أي 2.73 بالمئة، ليغلق عند 3935.35 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 348.86 نقطة، أي 3.09 بالمئة، إلى 11708.91 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 742.68 نقطة، أي 2.39 بالمئة، إلى 31815.29 نقطة.