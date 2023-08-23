الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد

منذ 31 دقيقة
وول ستريت

وول ستريت

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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد اليوم الأربعاء مع صعود أسهم إنفيديا قبل إعلان النتائج الفصلية للشركة التي تُستخدم رقائقها على نطاق واسع في حوسبة الذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم إنفيديا قبل صدور التقرير، معززة مكاسبها الأخيرة. وارتفع سهمها بأكثر من 220 بالمئة هذا العام.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 48.84 نقطة، أو 1.11 بالمئة، إلى 4436.39 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 215.16 نقطة، أو 1.59 بالمئة، إلى 13721.03 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 188.50 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 34477.33 نقطة.

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