وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت مؤشرات الأسهم في وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء بينما يقيم المستثمرون مجموعة من تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن أدلة عن توقيت خفض أسعار الفائدة، ويقترب إعلان الأرباح الفصلية لشركة إنفيديا.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 13.96 نقطة أو 0.26 بالمئة ليغلق عند 5322.09 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 38.51 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 16833.38 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 74.87 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 39881.64 نقطة.