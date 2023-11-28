وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت الأسهم الأمريكية على مكاسب طفيفة الثلاثاء بعد أن تحركت في نطاق ضيق مع تقييم المستثمرين لتصريحات متضاربة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في حين قدمت بيانات المستهلكين المتفائلة بعض الدعم.

وفقدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الزخم مع استمرار التداول في الجلسة.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 4.40 نقطة أو 0.10 بالمئة ليغلق عند 4554.91 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 40.73 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 14281.76 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 82.74 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 35416.21 نقطة.