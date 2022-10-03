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وول ستريت تغلق على ارتفاع كبير.. اليكم التفاصيل

منذ 6 دقائق
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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أنهت الأسهم في وول ستريت التعاملات الاثنين على ارتفاعات حادة في مستهل الربع الأخير من العام المضطرب، وسط عمليات رفع لأسعار الفائدة وتضخم بلغ مستويات قياسية ومخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وزادت كل القطاعات الكبرى المدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بقيادة قطاع الطاقة.

وكانت المؤشرات الثلاثة الكبرى في وول ستريت قد أنهت الربع الثالث من العام الجمعة على تراجع بسبب المخاوف المتنامية من أن السياسة النقدية البالغة التشديد من المركزي الأمريكي ستدفع الاقتصاد إلى ركود.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 92.81 نقطة أو 2.54 بالمئة لينهي الجلسة مسجلا 3678.43 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 235.42 نقطة أو 2.23 بالمئة مسجلا 10811.04 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 764.52 نقطة أو 2.63 بالمئة مسجلا 29480.41 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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