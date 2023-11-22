الخميس 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تغلق على ارتفاع مع تفاؤل المستثمرين إزاء الانتهاء من رفع الفائدة

منذ 38 دقيقة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

A A A
طباعة المقال

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد ينتهي من رفع أسعار الفائدة وأن الاقتصاد لا يزال متينا.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وبشكل منفصل، ارتفعت توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين في استطلاع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأخير أمس الثلاثاء نهجا حذرا تجاه السياسة النقدية.

ومع ذلك، ارتفعت الأسهم بشدة في الأسابيع القليلة الماضية وسط آراء مفادها أن المركزي الأمريكي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 18.41 نقطة، أو 0.41 بالمئة، ليغلق عند 4556.42 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 65.88 نقطة، أو 0.46 بالمئة، ليصل إلى 14265.86 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 182.27 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 35270.56 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

انفجار سيارة على جسر يربط بين نيويورك وكندا
إغلاق الحدود الأمريكية الكندية بعد انفجار سيارة قرب معبر "رينبو بريدج"
بايدن وأمير قطر
بايدن يبحث تطورات صفقة الرهائن في غزة مع أمير قطر
ألمانيا
حكم قضائي يعرقل ميزانية ألمانيا للعام 2024

الأكثر قراءة

استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
صورة مروعة.. استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
إيهود باراك
غزة تحت النار
فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
عناصر تابعين لحزب الله
كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟