وول ستريت تغلق على ارتفاع مع تفاؤل المستثمرين إزاء الانتهاء من رفع الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد ينتهي من رفع أسعار الفائدة وأن الاقتصاد لا يزال متينا.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وبشكل منفصل، ارتفعت توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين في استطلاع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأخير أمس الثلاثاء نهجا حذرا تجاه السياسة النقدية.

ومع ذلك، ارتفعت الأسهم بشدة في الأسابيع القليلة الماضية وسط آراء مفادها أن المركزي الأمريكي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 18.41 نقطة، أو 0.41 بالمئة، ليغلق عند 4556.42 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 65.88 نقطة، أو 0.46 بالمئة، ليصل إلى 14265.86 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 182.27 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 35270.56 نقطة.