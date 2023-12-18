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وول ستريت تغلق على ارتفاع وتواصل مكاسبها

منذ ساعة واحدة
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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ارتفعت الأسهم الأميركية اليوم الإثنين، في ظل تزايد توقعات المتعاملين في السوق بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل وترقبهم لأسبوع من البيانات الاقتصادية المهمة.

وساهم ارتفاع واسع النطاق لكنه متواضع في إغلاق مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع طفيف في حين أغلق مؤشر داو جونز من دون تغيير يذكر.

وواصلت وول ستريت البناء على سبعة أسابيع متتالية من المكاسب، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 منذ عام 2017، مدفوعة بالتفاؤل إزاء تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، وهي التوقعات التي حاول صناع السياسة في المركزي الأميركي كبح جماحها اليوم الإثنين.

وأظهرت البيانات الأولية ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 0.66 نقطة أو صفر في المئة تقريبًا إلى 37305.82 نقطة بينما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 21.34 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 4740.53 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 90.89 نقطة أو 0.61 بالمئة إلى 14904.81 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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