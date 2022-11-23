وول ستريت تغلق على ارتفاع وسط مؤشرات إبطاء المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر تشرين الثاني أنه من المحتمل أن يتم إبطاء رفع أسعار الفائدة قريبا.

وأظهر محضر الاجتماع أن “غالبية عظمى” من صانعي السياسة النقدية اتفقوا على أنه “سيكون من المناسب قريبا على الأرجح” إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة،

ومنذ الاجتماع الأخير الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني، زاد تفاؤل المستثمرين بتراجع ضغط الأسعار، مما يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة بمقدار أقل قد يحد من التضخم.

وبحلول الساعة 1919 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 100.48 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 34198.58 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.14 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 4024.72 نقطة. كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 103.99 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 11278.39 نقطة.