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وول ستريت تغلق على ارتفاع

منذ 34 دقيقة
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها الثلاثاء، في الأسبوع الأخير من عام 2023، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول شهر مارس\آذار المقبل.

وارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية في تداولات خفيفة لامس خلالها المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلى مستوى له خلال يوم واحد منذ يناير كانون الثاني 2022.

وتواصل المؤشرات الثلاثة المسار الصحيح لتحقيق مكاسب شهرية وفصلية وسنوية.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 20.31 نقطة، أو ما يعادل 0.43 بالمئة، عند 4774.94 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 81.97 نقطة، أو 0.55 بالمئة، ليصل إلى 15074.95 نقطة عند الإغلاق.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 160.69 نقطة، أو 0.43 بالمئة، إلى 37546.66 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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